Yolun karşısına geçerken can verdi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Aygün'e otomobil çarptı. Aygün, olay yerinde hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken can verdi

Demirci Mahallesi Çalı Yolu'nda Ahmet Ç.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Aygün'e (40) çarptı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...