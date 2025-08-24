Yolun karşısına geçerken can verdi
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Aygün'e otomobil çarptı. Aygün, olay yerinde hayatını kaybetti.
Demirci Mahallesi Çalı Yolu'nda Ahmet Ç.'nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Selçuk Aygün'e (40) çarptı.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Aygün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri, otomobil sürücüsünü gözaltına aldı.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Trafik Kazası
- Bursa Nilüfer