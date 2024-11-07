Yolun karşısına geçerken can verdi

S.C. yönetimindeki otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Gültepe Mahallesi Sultanşehir Bulvarı yan yolda yolun karşısına geçmeye çalışan T.Ç'ye (20) çarptı.



Bilgi verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada ağır yaralanan T.Ç. kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olayın ardından sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezi amirliğine götürüldü.