Yolun karşısına geçerken can verdi
Ordu'da yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya kamyon çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın hayatını kaybetti.
Harun Okuyucu'nun kullandığı kamyon, Korgan-Kumru karayolu Evkaf Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan İlknur Topal'a (36) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan Topal, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
