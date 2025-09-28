Yolun karşısına geçerken hafif ticari araç çarptı

Buhara Bulvarı’nda ilerleyen K.Y.'nin kullandığı hafif ticari araç, üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu N.A. ile çocukları B.N.A. ve H.N.A.'ya çarptı.

Kazada anne ve iki çocuğu yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri ilk müdahale sonrası yaralıları hastaneye kaldırdı.

Araç sürücüsü ise gözaltına alındı.

