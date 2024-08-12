Yolun karşısına geçerken TIR çarptı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın çarptığı Güneş Akad, hayatını kaybetti. TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçerken TIR çarptı

Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışan Güneş Akad isimli kadına, sürücüsünün ismi öğrenilmeyen yabancı plakalı TIR çarptı.

Kadın metrelerce savrulurken ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yolun karşısına geçerken TIR çarptı - 1

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Akad’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Akad’ın cenazesi, otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TIR şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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