Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı menajer öldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın çarptığı menajer Mesut Yılanlı hayatını kaybetti. Yılanlı'nın kaza öncesi görüntüleri cep telefonu ile kaydedildi.

Yolun karşısına geçerken TIR'ın çarptığı menajer öldü

Polatlı'da menajerlik yaptığı öğrenilen Mesut Yılanlı'ya, yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada TIR çarptı. Yılanlı, çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldu.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mesut Yılanlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerindeki incelenmesinin ardından Yılanlı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

KAZA ÖNCESİ KAMERADA

Yerel bir televizyonda geçmiş yıllarda program sunduğu ve daha sonra menajer olarak iş hayatını sürdürdüğü öğrenilen Mesut Yılanlı'nın kaza yaşanmadan önce çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Mesut Yılanlı'nın elinde poşeti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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