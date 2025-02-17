Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

E.Ö. (59) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ankara-Konya yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan M.E'ye (76) çarptı.



İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.



Sürücü E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.