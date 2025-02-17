Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

Ankara'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken can verdi

E.Ö. (59) yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, Ankara-Konya yolunda, yolun karşısına geçmeye çalışan M.E'ye (76) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü E.Ö. polis ekiplerince gözaltına alındı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

14 Şubat operasyonu! "Kapibara" uyuşturucu satıcılarını yakaladı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...