Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kaldı

Kocaeli’de yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kalan Turan Avcı hayatını kaybetti. Turan Avcı'nın, amcasının oğlu Burhan Avcı ile geçirdiği kaza sonrası panikle araçtan inip karşıya geçmek için koşmaya başladığı, engel olmak isteyen kuzeninin ise tutamadığı öğrenildi.

Haberler - DHA 18.03.2022 - 14:08

Yolun karşısına geçmek isterken TIR'ın altında kaldı

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Sancaktepe'de ters yöne giren TIR, İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı

'de bir kişi kaza yaptıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın altında kaldı.

Kaza, öğle saatlerinde, D-100 yolu Körfez Atalar Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Burhan Avcı yönetimindeki otomobile, plakası belirlenemeyen TIR çarptı. Otomobil, kontrolden çıkınca bariyerlere çarptı.

Kuzen Turan Avcı(47), kaza sonrası panikle araçtan inerek, yolun karşısına geçmeye çalıştı. Bu sırada sürücü Burhan Avcı, yolda araç çarpacağı riski nedeniyle kuzenini tutmaya çalıştı. Kuzeninin elinden kurtulan Turan Avcı'ya, yolun karşına koşarken, A.A.'nın kullandığı TIR çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, TIR'ın altında kalan Avcı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Turan Avcı'nın cansız bedeni morga götürüldü.

Kaza sonrası panikleyip yolun karşısına koşan Turan Avcı, TIR'ın altında kaldı Kaza sonrası panikleyip yolun karşısına koşan Turan Avcı, TIR'ın altında kaldı

Yol, kaza nedeniyle bir süre kapanırken, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı. TIR sürücüsü de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Burhan Avcı ile amcasının oğlu Turan Avcı'nın İstanbul'da yaşadığı, inşaatla uğraştıkları ve İzmit’e aldıkları iş için gittikleri öğrenildi.

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