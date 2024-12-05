Yolun karşısına geçmek isteyen çifte otomobil çarptı

Sağlık görevlilerinin müdahalesinin ardından Halil Bekiroğlu özel bir hastaneye, Gülnaz Bekiroğlu ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Metrelerce sürüklenen çift, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda Kahraman Ç.’nin kullandığı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Halim ve Gülnaz Bekiroğlu çiftine çarptı.

KURTARILAMADI



Tedaviye alınan yaralılardan Halil Bekiroğlu, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü Kahraman Ç. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.