Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 14 yaşındaki Sultan Kılıç'a otombil çarptı. Çarpma sonrası Kılıç  metrelerce savrularak ağır yaralandı.

Yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa otomobil çarptı

Kaza, dün öğle saatlerinde Bismil ilçesi Sanayi Mahallesi Barış Bulvarında meydana geldi.

A.C.İ. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, yolun karşısına koşan Sultan Kılıç'a (14) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Kılıç, metrelerce savrularak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Kılıç'ı ilk müdahalesinin ardından önce Bismil Devlet Hastanesine, daha sonra durumunun ağır olması nedeniyle Dicle Üniversitesi Hastanelerine kaldırarak tedavi altına aldı. Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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