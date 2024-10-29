Yolun karşısına geçmek isteyen genç kıza motosiklet çarptı

Kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Yusuf A.'nın kullandığı motosiklet, 7009 Sokak kavşağına geldiğinde yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan Hatice Demir'e çarparak ağır yaralanmasına neden oldu.

Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken motorlunun çarptığı yayaya ilk müdahale o sırada tesadüfen olay yerinden geçmekte olan 2 sağlık çalışanı tarafından yapıldı.

112 Acil Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin arından hastaneye kaldırılan Hatice Demir'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf A.'nın ise olayı hafif yaralı olarak atlattı.