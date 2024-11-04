Yolun karşısına geçmek isteyen kadına otomobil çarptı
Konya'nın Kulu ilçesinde karayolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 12.20 sıralarında Kulu ilçe merkezi Karşıyaka Mahallesi Konya-Ankara karayolunda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Kulu'dan Ankara istikametine seyir halinde olan E.Ö. (50) idaresindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmek isteyen 65 yaşlarındaki Rabia Dönmez'e çarptı.
Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Dönmez, ambulansla kaldırıldığı Kulu Bölge Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Otomobil sürücüsü E.Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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