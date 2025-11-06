Yolun karşısına geçmeye çalışan kadınlara otomobil çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Ağrı'da yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişi, S. K. idaresindeki otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralanan kadınlar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada bir kadın hayatını kaybetti, diğer yaralının durumun ağır olduğu ve tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.