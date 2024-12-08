Yolun karşısına geçmeye çalışan adam öldü

Honaz ilçesi Kaklık Mahallesi’nde akşam saatlerinde henüz plakası ve sürücüsü bilinmeyen otomobil yolun karşısına yaya olarak geçmeye çalışan Nazmi Çetin'e (69) çarptı.



Çarpmanın etkisiyle savrulan Çetin ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşlar olay yerine koşarak ilk müdahaleyi yaptı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile Honaz Devlet Hastanesine sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI



Kaza sonucu hastaneye kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Çetin’in cenazesi Kaklık Mezarlığında öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.