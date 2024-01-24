Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı: 3 ölü

Ankara'da yolun karşısına geçmeye çalışan aynı aileden 4 kişiye otomobil çarptı. Kazada biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan bir çocuk ise hastaneye kaldırıldı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan aileye otomobil çarptı: 3 ölü

Ankara’da otomobilin çarptığı aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ankara-Eskişehir yolu Temelli mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre üst geçidi kullanmayarak trafiğin hızlı seyrettiği yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 2’si çocuk 4 kişiye araç çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, anne Şermin Öcal, anneanne Fatma Öcal ve 3 yaşındaki kız çocuğu Öykü Öcal’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

SÜRÜCÜYE GÖZALTI

Kazada hafif yaralanan 10 yaşındaki Emre Öcal ise Polatlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, aileye çarpan aracın sürücüsünü gözaltına aldı.

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