Yolun karşısına geçmeye çalışan kardeşlere otomobil çarptı
İstanbul Sultanbeyli'de bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kardeşe çarptı.
Sultanbeyli'de Fatih Bulvarı'ndaiddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiye caddede ilerleyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 kardeş yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kardeşler, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
- Etiketler :
- İstanbul
- Uçak Kazası
- İstanbul Sultanbeyli