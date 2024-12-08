Yolun karşısına geçmeye çalışan Ozan hayatını kaybetti

Ordu'da dolmuştan inip yolun karşısına geçmeye çalışan 22 yaşındaki Ozan Gönül hayatını kaybetti. Dolmuş sürücüsü gözaltına alındı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Ozan hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Gülyalı ilçesi Tepealtı Mevki Taşlıçay Sapağı’nda meydana geldi.

Dolmuştan inip yolun karşısına geçmeye çalışan Ozan Gönül’e, Tuğrul D.’nin (26) kullandığı 06 H 5748 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan Gönül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sürücü Tuğrul D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan Ozan hayatını kaybetti - 1

TOPRAĞA VERİLDİ

Ozan Gönül’ün cenazesi, bugün ikindi vakti Altınordu Orta Cami’sinde kılınan cenaze namazının ardından Gülyalı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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