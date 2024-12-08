Yolun karşısına geçmeye çalışan Ozan hayatını kaybetti

Kaza, dün gece saatlerinde Gülyalı ilçesi Tepealtı Mevki Taşlıçay Sapağı’nda meydana geldi.



Dolmuştan inip yolun karşısına geçmeye çalışan Ozan Gönül’e, Tuğrul D.’nin (26) kullandığı 06 H 5748 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ordu Eğitim Araştırma Hastanesi’nde kaldırılan Gönül, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücü Tuğrul D. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.