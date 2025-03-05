Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi
İstanbul Bayrampaşa'da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin altında kalan yaya hayatını kaybetti.
Kocatepe Mahallesi'nde caddede hızlı ilerleyen otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan kimliği belirsiz yayaya çarptı.
Kazanın ardından yaya metrelerce savrulurken otomobil sürücüsü Ramazan Demir olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.
Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan sürücüyü kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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