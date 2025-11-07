Yolun karşısına geçmeye çalışırken can verdi
07.11.2025 22:36
İHA
Konya'da bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptı. Yaya hayatını kaybetti.
Konya’nın Selçuklu ilçesinde Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametinden Vatan Caddesi istikametine seyir halinde olan otomobil, cadde üzerinden karşıya geçmeye çalışan Ramazan Göktaş’a çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Ramazan Göktaş’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Cadde üzerindeki trafik akışı polis ekiplerince kontrollü olarak sağlanırken, olay yerindeki incelemelerin ardından Göktaş‘ın cansız bedeni Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.