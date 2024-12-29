Yolun karşısına geçmeye çalışırken TIR'ın altında kaldı

Bursa Çevre Yolu'nda karşıya geçmeye çalışan ve kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, seyir halindeki TIR çarptı.



Kazayı gören diğer sürücülerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sağlık görevlileri yayanın hayatını kaybettiğini belirledi.



Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, hayatını kaybeden kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

