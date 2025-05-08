Yolun karşısına geçmeye çalıştı, kamyonetin altında kaldı
Yolun karşısına geçmeye çalışan bir yaya kamyonetin altında kalarak yaralandı.
İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altınbaşak isimli yaya, kamyonetin altında kaldı.
Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, yayaya çarpan kamyonetin bir müddet durmadan devam ettiği ön ve arka lastiklerinin yayanın üzerinden geçtiği görüldü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Altınbaşak'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.
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