Yolun karşısına geçmeye çalıştı, kamyonetin altında kaldı

İstanbul Arnavutköy'de yolun karşısına geçmeye çalışan Nuray Altınbaşak isimli yaya, kamyonetin altında kaldı.

Feci kaza bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, yayaya çarpan kamyonetin bir müddet durmadan devam ettiği ön ve arka lastiklerinin yayanın üzerinden geçtiği görüldü.

HASTANEYE KALDIRILDI

Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırılan Altınbaşak'ın hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi.