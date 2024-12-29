Sivas'ta yolunu kaybeden su samuru apartmana girdi

5. kata kadar çıkan hayvanı fark eden apartman sakinleri, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, su samurunu yakalayarak Kızılırmak kenarına götürdü. Burada doğal yaşamına salınan su samuru, kısa bir süre sonra gözden kayboldu.