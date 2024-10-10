Yolunu kestiği liseliyi taciz etti: Suç makinesi çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi’nde 7 Ekim’de saat 20.00 sıralarında iddiaya göre motosikletli Oktay S. (31), servisle evine dönen lise öğrencisi kızın, sokakta yürüdüğü sırada yolunu kesti.

Şüphelinin, kıza cinsel organını gösterdiği öne sürüldü. Çığlık atarak bölgeden uzaklaşan lise öğrencisi, cep telefonuyla babasını aradı ve olayı anlattı. Bunun üzerine baba ve kızı, Dağlıoğlu Polis Merkezi'ne giderek şüpheliden şikayetçi oldu.

100 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, sokak ve güzergahtaki yaklaşık 100 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelinin kimliği ve adresini tespit eden ekipler, Oktay S.’yi Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi’ndeki evine yapılan baskında gözaltına aldı.

MOTOSİKLETİ ÇALINTI ÇIKTI

Şüphelinin motosikletinin Antalya’nın Kepez ilçesinden çalındığı, üzerindeki plakanın ise çalıntı başka bir motosiklete ait olduğu belirlendi.

2013'TE DE "ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI" SUÇUNA KARIŞMIŞ

Polis merkezine götürülen Oktay S.’nin 2013 yılında "Çocuğun cinsel istismarı" suçuna karıştığı, "Hırsızlık" ve "Taksirle yaralama" suçlarından 24 kaydının olduğu belirtildi.

Evli ve eşinin hamile olduğu öğrenilen Oktay S. ifadesinde, “Oradan geçtim ancak kimseyi taciz etmedim.” dedi.

