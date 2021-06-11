Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık belediye binası önünde silahlı saldırıya uğradı. Bıyık, saldırıdan yara almadan kurtuldu. Kaçan saldırgan aranıyor.

İHA 11.06.2021 - 09:53

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a silahlı saldırı

Trabzon'da Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık saat 08.30 sıralarında mesaiye başlamak üzere makam aracıyla Yomra Belediye binasına gitti.

SALDIRGAN 5 EL ATEŞ ETTİ

Bu sırada yolun karşısında duran ve üzerinde siyah kapüşon bulunan 17-18 yaşlarında bir genç, silahla Başkan Bıyık’ın bulunduğu yere doğru 5 el ateş etti.

4 kurşun belediyenin camlarına bir kurşun ise yakındaki banka ATM’sine isabet etti.

Başkan Mustafa Bıyık’ın yara almadığı saldırı sonrası saldırgan yaya olarak koşarak bölgeden uzaklaşırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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