Ercüment Erdoğan idaresindeki jip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı ile yan yol ayrımındaki yöne levhasına çarptı.
Kazada sürücü Erdoğan yara almazken, jipin yanmaya başlaması üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen araçta maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekiciyle götürülmesinin ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Yön levhasına çarpan jip alev aldı
Anadolu AjansıTürkiye
Adana'da yön levhasına çarptıktan sonra alevler içinde kalan jip, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
Ercüment Erdoğan idaresindeki jip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, merkez Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı ile yan yol ayrımındaki yöne levhasına çarptı.