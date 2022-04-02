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Yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı kapatılan Büyükdere Caddesi açıldı

Beşiktaş'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı trafiğe kapatılan Büyükdere Caddesi, direğin vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.04.2022 - 13:18

Yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı kapatılan Büyükdere Caddesi açıldı

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Büyükdere Caddesi'nde bulunan ve daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi.

Rüzgarda sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Maslak yönünde trafiğe kapatılan Büyükdere Caddesi, belediye ekiplerince direğin vinç yardımıyla kaldırılması sonrasında yeniden araç geçişine açıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Caddenin trafiğe açılmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde köprü girişine kadar oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.

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