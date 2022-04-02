Yön tabelası direğinin devrilme tehlikesine karşı kapatılan Büyükdere Caddesi açıldı

Büyükdere Caddesi'nde bulunan ve daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi.



Rüzgarda sallanan direğin devrilme tehlikesi nedeniyle Maslak yönünde trafiğe kapatılan Büyükdere Caddesi, belediye ekiplerince direğin vinç yardımıyla kaldırılması sonrasında yeniden araç geçişine açıldı.

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ



Caddenin trafiğe açılmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde köprü girişine kadar oluşan trafik yoğunluğu da normale döndü.