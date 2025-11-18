Yönetmelik değişti, obezite ameliyatı olmak zorlaşıyor

Sağlık Bakanlığı, Obezite Üniteleri ve Obezite Cerrahisi Uygulama Üniteleri Hakkında Yönetmelik'te değişikliğe gitti.

Tüp mide, mide ByPass'ı, ayarlanabilir mide bandı gibi cerrahi işlemleri yaptırmak zorlaştı. Obezite merkezlerinde uygulanan kriterler artık cerrahi merkezlerinde de geçerli olacak.

Psikolojik ve davranışsal destek sonrası cerrahi tedavi yalnızca uygun kriterleri karşılayan hastalarda uygulanabilecek. Düzenlemeyle merkezlere yönelik denetimlerin artırılması da hedefleniyor.

ÇOCUK CERRAHİSİ UZMANLARI DA YAPABİLECEK

Düzenlemeyle çocuk cerrahisi uzmanları da eğitim ve kriterleri karşıladığı takdirde obezite cerrahisi yapabilecek.

DENETLEMELER ARTTI

Etlik Şehir Hastanesi Obezite Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Şener Barlas, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Obezite merkezleri hastanın şişmanlığının sebepleri, davranışsal tedavileri, uygun diyetlerin kendisine öğretilmesi, fizik tedavi ve psikoloji ekipleri tarafından desteklenmeleri sağlanıp ameliyat ediliyordu." diye konuşan Barlas, "Şimdi bu obezite cerrahisi merkezlerine de kural haline getirildi." diye konuştu.

Yeni yönetmeliğe göre, bakanlığın merkezleri denetleyeceklerine vurgu yapan Barlas, "Bu sayede merkezlerin doğru hastalara, doğru tedavileri uygulamadıklarını denetlemiş olacaklar." dedi.

Bir önceki yönetmelikte olan gastroenteroloji cerrahisi uzmanları, uzmanlığını belgelemiş genel cerrahi uzmanları, eğitim aldığını belgelemiş genel cerrahi uzmanları ve eğitim aldığını belirlemiş onkolojik cerrahi uzmanlarının bu ameliyatı yapabildiğine işaret eden Barlas, "Bu ekibe şimdi çocuk cerrahisi uzmanları da eklendi." ifadelerini kullandı.