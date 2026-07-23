Yönetmen Ezel Akay gözaltına alındı

EZEL AKAY KİMDİR?

Akay, 1961 yılında Kastamonu’da doğdu.

Kendisini film anlatıcısı olarak gördüğünü ifade eden Akay, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD Villanova Üniversitesi'nde de Tiyatro eğitimi aldı.

Film prodüksiyonu sektörüne girmeden önce reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu, yapım asistanlığı ve amirliği yapan Akay, İFR'nin kuruluşundan itibaren 500'den fazla reklam filmine yönetmen olarak çalışmalar yaptı.

1996'da yapımcılığını üstlendiği "Tabutta Röveşata" yurt içi ve yurt dışında en çok ödül alan Türk Filmi ünvanı aldı.

Yönetmenliğin yanı sıra film yapımcılığı da yapan Akay, yönetmenlik ve yapımcılık kariyerini sürdürmektedir.

FİLMOGRAFİSİ

1996: Tabutta Rövaşata (Yapımcı)

1997: Kasaba (Teşekkür)

1998: Güneşe Yolculuk (Yapımcı)

2000: Filler ve Çimen (Oyuncu)

2001: Şellale (Yapımcı, Oyuncu)

2002: Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (İdari Yapımcı) / Yeşil Işık (Oyuncu)2003: Neredesin Firuze (Yönetmen, Yapımcı, Oyuncu)

2005: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Yönetmen, Senarist, Oyuncu)

2009: 7 Kocalı Hürmüz (Yönetmen, Oyuncu)

2011: Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711 (Yönetmen, Senarist)

2012: F Tipi Film (Yönetmen, Senarist, Oyuncu) / Bana Bir Soygun Yaz (Oyuncu)

2012: Bir Zamanlar Osmanlı (Proje Tasarım)

2012: İşler Güçler (Oyuncu)

2013-2014: Galip Derviş (Oyuncu)

2014: Küçük Kara Balıklar (Yönetmen) / Lal (Oyuncu)

2020: 9 Kere Leyla (Yönetmen, Yapımcı, Senarist)

2020: Yarım Kalan Aşklar (Oyuncu)

2022: Osman Sekiz (Yönetmen, Oyuncu)

2024: Dünya Varmış (Oyuncu)