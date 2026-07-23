Yönetmen Ezel Akay gözaltına alındı
23.07.2026 02:05
Son Güncelleme: 23.07.2026 08:20
Bursa'nın İnegöl ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Ünlü yönetmen Ezel Akay Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kardeşi Eren Kazım Akay ile birlikte gözaltına alındı.
Bursa İl Jandarma komutanlığı ekipleri, ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evinde kenevir yetiştirildiği yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.
Savcılık koordinesinde adrese operasyon düzenlendi.
ÖZEL DÜZENEK BULUNDU
Aramada, özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda kubar esrar ele geçirdi.
Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konuldu. Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alındı.
Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ
Şüpheliler, işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı.
Olayla ilgili soruşturma İlçe Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürüyor.
EZEL AKAY KİMDİR?
Akay, 1961 yılında Kastamonu’da doğdu.
Kendisini film anlatıcısı olarak gördüğünü ifade eden Akay, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ABD Villanova Üniversitesi'nde de Tiyatro eğitimi aldı.
Film prodüksiyonu sektörüne girmeden önce reklam metin yazarlığı, tiyatro yönetmenliği ve oyunculuğu, yapım asistanlığı ve amirliği yapan Akay, İFR'nin kuruluşundan itibaren 500'den fazla reklam filmine yönetmen olarak çalışmalar yaptı.
1996'da yapımcılığını üstlendiği "Tabutta Röveşata" yurt içi ve yurt dışında en çok ödül alan Türk Filmi ünvanı aldı.
Yönetmenliğin yanı sıra film yapımcılığı da yapan Akay, yönetmenlik ve yapımcılık kariyerini sürdürmektedir.
FİLMOGRAFİSİ
1996: Tabutta Rövaşata (Yapımcı)
1997: Kasaba (Teşekkür)
1998: Güneşe Yolculuk (Yapımcı)
2000: Filler ve Çimen (Oyuncu)
2001: Şellale (Yapımcı, Oyuncu)
2002: Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak (İdari Yapımcı) / Yeşil Işık (Oyuncu)2003: Neredesin Firuze (Yönetmen, Yapımcı, Oyuncu)
2005: Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü? (Yönetmen, Senarist, Oyuncu)
2009: 7 Kocalı Hürmüz (Yönetmen, Oyuncu)
2011: Gümüş Lale Burası Osmanlı 1711 (Yönetmen, Senarist)
2012: F Tipi Film (Yönetmen, Senarist, Oyuncu) / Bana Bir Soygun Yaz (Oyuncu)
2012: Bir Zamanlar Osmanlı (Proje Tasarım)
2012: İşler Güçler (Oyuncu)
2013-2014: Galip Derviş (Oyuncu)
2014: Küçük Kara Balıklar (Yönetmen) / Lal (Oyuncu)
2020: 9 Kere Leyla (Yönetmen, Yapımcı, Senarist)
2020: Yarım Kalan Aşklar (Oyuncu)
2022: Osman Sekiz (Yönetmen, Oyuncu)
2024: Dünya Varmış (Oyuncu)