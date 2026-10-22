Yönetmen Ezel Akay'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 22 Temmuz'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay gözaltına alınmış, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Akay'ın kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Yapılan test sonuçlarında Ezel Akay’ın ve kardeşi kardeşi Eren Kazım Akay'ın uyuşturucu testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?



Bursa İl Jandarma komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, Ezel Akay'ın ikametinde kenevir yetiştirildiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlatmıştı. Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde adrese 22 Temmuz’da operasyon düzenleyen ekipler, evde yaptıkları aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileri ile çok miktarda kubar esrar ele geçirmişti.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere incelenmek üzere el konulmuştu. Operasyon kapsamında Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay gözaltına alınarak, ifade için jandarma karakoluna götürülmüştü.

KAN VE SAÇ ÖRNEKLERİ ALINDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan Ezel Akay ile kardeşi Eren Kazım Akay, uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Burada iki kardeşten kan ve saç örnekleri alınmıştı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeşten Ezel Akay adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Eren Kazım Akay tutuklanmıştı.