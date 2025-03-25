Yönetmen İlker Canikligil gözaltına alındı

İlker Canikligil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlara ilişkin "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, YouTube'da yayınladığı videoda alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunan ve sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklinde paylaşım yapan Canikligil için harekete geçti.



Hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlarından resen soruşturma başlatılan şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?

İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Canikligil, 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. İlker Canikligil, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı.

2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalışan Canikligil, 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. İlker Canikligil, 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı, 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve bir YouTube kanalında içerik üretmeye başladı.