Yönetmen İlker Canikligil'e ilk duruşmada tahliye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, YouTube üzerinden yaptığı yayındaki söylemleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve ardından "Suç işlemeye alenen tahrik etme" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından tutuklu yargılanan yönetmen İlker Canikligil ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul Adalet Sarayı'nda 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Canikligil savunma yaptı. İlker Canikligil savunmasında şunları söyledi: "Ben kimseyi yok etmekten bahsetmedim. Kastettiğim, siyasal İslam düşüncesinin ortadan kaldırılmasıdır. Dinle siyasetin birbirinden ayrılması gerektiğini savundum.10 yıldır YouTube üzerinden yayınlar yapıyorum ve bu yayınlarımın hiçbirinde şiddet çağrısında bulunmadım. Bahse konu ifadeleri, olaydan 1 gün önce bir takside yaşadığım olayı anlatırken, tamamen ironi ve mizah amacıyla sarf ettim. Bu sözlerin başka bir amacı ya da anlamı yoktur; bir katliam çağrısı asla sözkonusu değildir. Asıl halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden, hakkımda yapılan ve sözlerimi çarpıtan haberlerdir."

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA TAHLİYE

Mahkeme, Canikligil’in yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza şartıyla adli kontrol altına alınarak tahliyesine karar verdi. Ayrıca dava dosyasının, esasa ilişkin mütalaanın hazırlanması için Cumhuriyet Savcısına gönderilmesine hükmedilerek duruşma 6 Ekim Pazartesi gününe ertelendi.

Canikligil, YouTube'da yayınladığı videoda alt sınıf olarak adlandırdığı bir kesime karşı "order 66" (toplu katliam) uygulaması çağrısında bulunup sosyal medya hesabından "Dostlarım bu adamlara boş yere laf anlatmaya çalışmayın. Siyasal İslam yok sayılmalı ve peyderpey yok edilmeli. Ciddiye alınacak bir tarafı yoktur. Bu kadar." şeklinde paylaşım yapmıştı.

İLKER CANİKLİGİL KİMDİR?



İlker Canikligil, 1972 yılında İstanbul'da doğdu. Canikligil, 1991 yılında Saint-Joseph Fransız Lisesi'nden mezun olduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümüne girdi. İlker Canikligil, üniversite eğitimini tamamladıktan sonra reklam sektöründe çalışmaya başladı.



2006'dan bu yana reklam yönetmeni olarak çeşitli ajanslarda çalışan Canikligil, 2010-2014 yılları arasında Bahçeşehir Üniversitesi Fotoğraf ve Video bölümünde sinematografi dersi verdi. İlker Canikligil, 2014 yılında İstanbul Film Akademi'de yönetmenlik dersleri vermeye başladı, 2019 yılında ise İstanbul Film Akademi'den ayrıldı ve bir YouTube kanalında içerik üretmeye başladı.