Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un, Şile'deki evinde öldürülmesine ilişkin tutuklu yargılanan sanık, "haksız tahrik altında kasten öldürme" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından toplam 21 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.



Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Osman A. ile taraf avukatları katıldı.



Duruşmada son sözleri sorulan sanık, olay tarihinde Mustafa Kemal Uzun'un kendisine zorla cinsel saldırıda bulunduğunu, kendisinin de sadece saldırıyı engellemek istediğini, kasten öldürme kastı ile hareket etmediğini, bu nedenle pişman olduğunu öne sürdü.



Mahkeme heyeti, sanık Osman A. hakkında "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan cezalandırılması istemiyle dava açılmışsa da, sanığın eyleminin "kasten öldürme" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.



Sanığın eylemini haksız tahrik altında işlediği gerekçesiyle cezayı 15 yıla indiren heyet, sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını da lehine takdiri indirim nedeni sayarak 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti.



Mahkeme heyeti, sanık Osman A.'nın "nitelikli hırsızlık" suçundan da 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına hükmederek, tutukluluk halinin de devamına karar verdi.



OLAYIN GEÇMİŞİ



Film ve belgesel yönetmeni Mustafa Kemal Uzun 11 Aralık 2017'de Şile'deki evinde başına sert cisimle vurularak ve sırtından bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuştu.



Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Uzun ile son olarak görüştüğü tespit edilen ve bazı filmlerinde figüran olarak yer aldığı öğrenilen Osman A.'yı gözaltına almıştı. Üzerinden yönetmen Uzun'a ait cep telefonu da çıkan Osman A., daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, sanık Osman A.'nın "canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle, "nitelikli yağma" suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

