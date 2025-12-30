Yönetmen Seren Yüce'ye silahlı saldırı. Soruşturma başlatıldı

“Masum”, "Kasaba” ve "Çoğunluk" gibi yapımlarla tanınan ünlü yönetmen Seren Yüce, İstanbul Şişli'deki evinin kapısını çalan kasklı bir saldırganın ateş açması sonucu yaralandı.

Altın Portakal ödüllü yönetmen Yüce’nin eşinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan yönetmen, tedavi altına alınırken saldırganın kaçtığı öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşma başlattı.

SEREN YÜCE KİMDİR?

Bilkent Üniversitesi Arkeoloji bölümü mezunu olan Seren Yüce, sinema çalışmalarına reklam ve dizi sektöründe başladı.

Yüce, “Yaşamın Kıyısında” filminde yardımcı yönetmenlik, “Takva”, “Anlat İstanbul” ve “Pandora'nın Kutusu” filmlerinde de birinci yönetmen asistanlığı yaptı.

50 yaşındaki Yüce, 2010 yılında ilk filmi "Çoğunluk" ile 67. Venedik Film Festivali'nde "Geleceğin Aslanı" ödülünü, 47. Altın Portakal Film Festivali'nde ise “Altın Portakal En İyi Yönetmen Ödülü”nü kazandı.

Seren Yüce, 2016'da ise “Rüzgarda Salınan Nilüfer” ile 40. Montreal Dünya Filmleri Festivali'nde "En İyi Senaryo Ödülü"nü kazandı. Yüce, 2017 yılında da Berkun Oya'nın kaleme aldığı “Masum” dizisinin yönetmenliğini yaptı.