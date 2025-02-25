Yönetmen Sinan Çetin yarın ifade verecek

Yönetmen Sinan Çetin hakkında Sarıyer'deki arsasına kaçak yapı yaptırdığı iddiasına ilişkin, "Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından soruşturma başlatıldı. Çetin, yarın ifade vermeye gidecek.

Yönetmen Sinan Çetin yarın ifade verecek
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çetin hakkında Sarıyer'deki arsası üzerine 4-5 kaçak yapı yaptırdığına dair ihbarlar üzerine soruşturma açtı.

"Boğaziçi İmar Yasasına aykırılık" ve "imar kirliliğine neden olma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında Çetin, yarın savcılığa çağırıldı. ​​​​​​​

Ünlü yönetmen yarın savcılıkta konuya ilişkin ifade verecek.

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