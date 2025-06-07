Yöre halkı "boynuzlu karınca" diyor: Geyik böceğini öldürmenin cezası var

Türkiye'de Hatay Amanos Dağları’nda yaşadığı bilinen, akademik çalışmalara konu olan ve doğada ekolojik denge açısından büyük öneme sahip geyik böceği, Adana Feke'de bir köy evine girdi.

Neredeyse parmak büyüklüğünde olan ve görenleri ürküten geyik böceği dikkat çekti. Yöre sakinlerini bu mevsimde zaman zaman gördükleri böceğe 'boynuzlu karınca' dediği öğrenildi.





Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün de, türün yaşam alanlarını genişletmek için çalışmalar yaptığı böceğin doğa dostu olduğu belirtildi. Boynuzları ve iri yapısıyla farklı bir görünüme sahip olan geyik böceğinin orman ekosistemlerinde 'çiftçi' görevi üstlenerek toprağın sağlığına katkı sağladığı bildirildi. Koruma altındaki böceği bilerek öldüren ve ticaretini yapanlar için ise cezasının 557 bin 212 TL olduğu bildirildi. Daha önce, Japonya’da evcil hayvan olarak beslenen ve koleksiyonlarda değerlendirilen bazı geyik böceklerinin 15 bin ile 100 bin dolar arasında satıldığı gündeme gelmişti.



YÖRE HALKI "BOYNUZLU KARINCA" DİYOR



Feke’deki evinde geyik böceğini bulan Emine Çağlar, "Yazın bu böcek evimize her zaman gelir. Elimizle tutamayız, sert şekilde ele yapışır. Dışarıdan gelenler korkar ama biz köylüler alışığız. Akşam ışığa daha çok gelir. Biz buna 'boynuzlu karınca' deriz. Meğer asıl adı geyik böceğiymiş. Böyle böceklere zarar vermeyeceksin, seveceksin, kıymayacaksın. Sana bir şey yapmazlar. Eline yapıştı mı kolay kolay bırakmaz, ama canını yakmadan doğaya salacaksın" diyerek bilgi verdi.