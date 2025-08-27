"Yorgun değil katil mermi"

Trabzon Ortahisar'da 11 Ağustos 2021’de rastgele açılan ateş sonucu yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı'nın babası Mustafa Atıcı bir taraftan katilin yakalanması için bir taraftan da bireysel sliahmanmaya karşı mücadele veriyor.



"BAŞKA İNSANLAR ÖLMESİN"



Aradan geçen 4 yılda failin belirlenemediğini, soruşturma devam ettiğini ve elle tutulur bir delile ulaşılamadığını vurgulayan Mustafa Atıcı, "Bu yorgun mermi değil katil mermidir." diyor.



Acılı baba, mücadeledeki amaçlarının evladının katilinin yakalanması, bu olayların son bulması ve başka insanların ölmemesi olduğunu vurguluyor.



Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre de 2024'te hayattan koparılam 394 kadından 222'si silahla vuruldu.



İstatistiklere göre, ateşli silahlarla işlenen suçların yüzde 84’ünde ruhsatsız silah kullanılıyor.



35 MİLYON RUHSATSIZ SİLAH

Türkiye'de 1.5 milyonu polis ve jandarmada olmak üzere 4.5 milyona yakın ruhsatlı kayıtlı silahın bulunduğunu söyleyen Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ayhan Akcan, bunun 9 katı yani ortalama 35 milyonun üzerinde ruhsatsız silah bulunduğuna dikkat çekiyor.

YENİ DÜZENLEME YOLDA



Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı yeni düzenlemeyle, düğün, nişan ve asker uğurlaması gibi toplu etkinliklerde havaya ateş açmanın cezası da ağırlaştırılıyor.

Kuru sıkı silahlar da bu suçun kapsamına dahil edilecek.

