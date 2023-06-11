Yorgun mermi 9 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan K.C.Ö'nün çekilen tomografisinde baş bölgesinde yorgun mermi olduğu belirlendi.



HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Hastanenin yoğun bakım servisine alınan çocuğun hayati tehlikesi sürüyor.



İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri ateş eden zanlının bulunması için çalışma başlattı.



Öte yandan, arkadaşlarıyla oynayan çocuğun bir anda yere yığıldığı anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.