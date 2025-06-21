Yorgun mermi, ailenin oturduğu çardağa isabet etti
Adana'da bir ailenin oturduğu çardağa yorgun mermi isabet etti.
Adana'nın Kozan ilçesinde Ahmet Yiğenoğlu ve ailesi, evlerinin bahçesinde bulunan çardakta otururken ses geldi, önlerine mermi düştü.
Çardağın çinko tavanını delerek yere düşen yorgun mermi, aile fertlerini korkuttu.
EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Daha sonra aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri, yorgun mermi çekirdeğini incelemek üzere muhafaza altına aldı.
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