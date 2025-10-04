Yorgun mermi çocuğu yüzünden yaraladı
Şanlıurfa'da evinin avlusunda oynayan 4 yaşındaki çocuk, yüzüne yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralandı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yorgun mermi nedeniyle bir çocuk ölümden döndü.
Olay, akşam saatlerinde Adnan Menderes Mahallesi’nde meydana geldi. Evlerinin avlusunda oynayan 4 yaşındaki Ömer Faruk Dağ, yorgun merminin yüzüne isabet etmesiyle kanlar içinde yere yığıldı. Aile, küçük çocuğu Akçakale Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Tedavisinin ardından küçük çocuk taburcu edilirken, polis ekipleri ise evin avlusunda inceleme yaparak delil topladı.
