Yorgun mermi nedir, nasıl olur? Yorgun merminin menzili ne kadar?

Yorgun mermi, sosyal medya kullanıcıları tarafından merak edilen ve sorgulanan ifadeler arasında yer almaya başladı. Silahla havaya ateş açılmasının ardından merminin ulaşabildiği menzilden irtifa kaybederek aşağı inmesine yorgun mermi deniliyor. Oldukça tehlikeli olan bu durum ölümcül olabiliyor. Peki, yorgun mermi nedir, nasıl olur? Yorgun merminin menzili ne kadar?

Yorgun mermi nedir, nasıl olur? Yorgun merminin menzili ne kadar?

Yorgun mermi, tabanca ya da tüfek gibi ateşli silahlarla havaya atış yapılmasının ardından merminin ulaşabildiği en yüksek konumdan aşağı düşmesine denir.

Havaya dik şekilde yapılan atıştan belli bir süre sonra mermi maksimum yüksekliğe ulaşır. Bu aşamadan sonra mermi serbest düşüşe geçer. Serbest düşme esnasında mermi sürekli hızlanır. Serbest düşmeye geçen mermi, yorgun mermi olarak isimlendirilir.

Dikey şekilde havaya atılan mermi 1500 metre yüksekliğe kadar çıkabilir. Merminin serbest düşmesi esnasında hızı 160 km hıza ulaşabilir. Bu nedenle yorgun mermi ölümcül olabilir.

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