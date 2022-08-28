Yorgun mermiler tehlike saçıyor: 1 kadın öldü, 1 çocuk yaralandı

Samsun'da 41 yaşındaki bir kadının başına yorgun mermi isabet etti. Hastanede tedavi altına alınan kadın yaşamını yitirdi. Konya'da da omzuna yorgun mermi isabet eden çocuk yaralandı.

Haberler - ntv.com.tr - Anadolu Ajansı 28.08.2022 - 15:57

Yorgun mermiler tehlike saçıyor: 1 kadın öldü, 1 çocuk yaralandı

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'un Bafra ilçesinin Fatih Mahallesi'nde 15 gün önce, sebze hali yakınında yorgun merminin başına isabet etmesi sonucu ağır yaralanan Elif Kazan Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoğun bakımda 15 gündür yaşam mücadelesi veren kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

KONYA'DA BİR ÇOCUK YARALANDI

Kadınhanı'nda düzenlenen tahinli pide festivaline katılan 13 yaşındaki İ.T.A'nın omzuna yorgun mermi isabet etti.

Çocuğun acı içerisinde yere yığılması üzerine festivaldekiler, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğu Kadınhanı Devlet Hastanesine kaldırdı.

Durumu iyi olan İ.T.A, buradaki ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Festival alanında silah kullanılmadığını belirleyen polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.

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