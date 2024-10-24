YouTube ve TikTok ne zaman açılacak?
23 Ekim 2024 Çarşamba günü X, Instagram ve Facebook'a erişim sorunu yaşanıyor. Meta'nın alt kurumlarından Instagram ve Facebook'ta en son iki ya da üç saat önceki gönderiler görülürken, X'te gündemin dışında yer alan paylaşımlar üst sıralarda yer alıyor. YouTube ve TikTok da sorun yaşanan sosyal mecralar arasında.
X, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarına erişim sorunu yaşanıyor. Türkiye'de interneti de denetleyen Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) resmi web sitesinde bu konuyla ilgili herhangi bir duyuru bulunmuyor.
YOUTUBE VE TİKTOK ERİŞİM SORUNU
YouTube hata raporlarına bakıldığında 17.37'den itibaren YouTube'da erişim sorunu olduğu görülüyor.
Downdetector'e göre de YouTube'a Türkiye'den erişimlerde sorunu var.
Son 24 saate ait hata tespit raporlarına göre, TikTok'ta da son saatlerde bazı aksaklıkların yaşandığı belirtiliyor.
YOUTUBE VE TİKTOK NE ZAMAN AÇILACAK?
Sosyal medya sitelerine bu akşam saatlerinde başlayan erişim sorununa dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama gelmedi.
Bazı kullanıcılar sorunun bittiğini ve uygulamalara giriş yapabildiklerini söylüyor.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından bilgiler gelirse haberimizde yer vereceğiz.
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