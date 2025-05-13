YouTube'dan izledi, evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

Samsun'da bir kişi, internetten izlediği videolardan esinlenerek beşinci kattaki evini iklimlendirme sistemli uyuşturucu tarlasına çevirdi.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.

dinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki G.G., YouTube'den izlediği içeriklerden esinlenerek, evinin bir odasında özel aydınlatma, karartma perdesi ve havalandırma sistemi kurdu.

G.G., saksılarda dişi Hint keneviri yetiştirmeye başladı.