YouTube'dan izledi, evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

Samsun'da bir kişi internetten izleyerek beşinci kattaki evini uyuşturucu tarlasına çevirdi. Jandarmanın düzenlediği operasyonda evde 127 kök kenevir ele geçirildi.

YouTube'dan izledi, evini uyuşturucu tarlasına çevirdi

'da bir kişi, internetten izlediği videolardan esinlenerek beşinci kattaki evini iklimlendirme sistemli tarlasına çevirdi.

Olay, İlkadım ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi.

dinilen bilgiye göre, 53 yaşındaki G.G., YouTube'den izlediği içeriklerden esinlenerek, evinin bir odasında özel aydınlatma, karartma perdesi ve havalandırma sistemi kurdu.

G.G., saksılarda dişi Hint keneviri yetiştirmeye başladı.

YouTube'dan izledi, evini uyuşturucu tarlasına çevirdi - 1 Gözaltına alınan adamın evinde 127 kök kenevir bulnudu

JANDARMA EVE OPERASYON YAPTI

Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada iklimlendirme sistemi içinde yetiştirilen 127 kök kenevir bitkisi ve 1 kilo 145 gram kubar esrar ele geçirildi.

"KENDİM İÇECEKTİM"

Gözaltına alınan G.G., 30 yıldır esrar kullandığını ve kenevirleri kimseye satmadığını öne sürerek, "YouTube'den izleyip 3 ay içinde içmek için yetiştirdim." dedi.

G.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından madde imal etmek ve ticareti yapmak suçundan bugün Adliyesi'ne sevk edildi.

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