Yozgat kent merkezine doğalgaz akışı yeniden sağlandı

Yozgat'ta şebeke suyu isale hattı yenileme çalışması sırasında iş makinesinin doğalgaz hattına zarar vermesi sonucu durdurulan gaz akışı yeniden aktif hale getirildi.

Yozgat kent merkezine doğalgaz akışı yeniden sağlandı

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Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu

'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu

Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesinin zarar verdiği doğalgaz ana hattı, tamir edilerek kentte yeniden gaz akışı sağlandı.

dağıtım şirketi personelleri bina girişlerindeki regülatörleri tek tek gezerek, gaz akışının olup olmadığını kontrol ediyor.

Yozgat kent merkezine doğalgaz akışı yeniden sağlandı - 1

"KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR"

Altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin dün saat 17.00 sıralarında şehri besleyen doğalgaz ana hattına hasar verildiğini belirten Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, şehrin her noktasında gaz olduğunu açıkladı. Salman, "Binaların emniyet açısından kontrol edilmesi gerekiyor. 60'a yakın personelimiz sahada kontrolleri sürdürüyor" dedi.

Vatandaşlardan Atila Ertuğrul da arızadan doğalgazın kesik olduğunu belirterek, "Sürmeligaz çalışanları gazı açtılar, doğalgaz geldi" diye konuştu.

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