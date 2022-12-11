Yozgat kent merkezine doğalgaz akışı yeniden sağlandı

İlişkili Haberler Yozgat'ta doğalgaz hattı zarar gördü, kente gaz akışı durduruldu

Mehmet Hulusi Efendi Mahallesi Sungurlu Caddesi'nde çalışma yapılırken iş makinesinin zarar verdiği doğalgaz ana hattı, tamir edilerek kentte yeniden gaz akışı sağlandı.

Doğalgaz dağıtım şirketi personelleri bina girişlerindeki regülatörleri tek tek gezerek, gaz akışının olup olmadığını kontrol ediyor.

"KONTROL EDİLMESİ GEREKİYOR"

Altyapı çalışmaları sırasında iş makinesinin dün saat 17.00 sıralarında şehri besleyen doğalgaz ana hattına hasar verildiğini belirten Sürmeligaz İşletme Müdürü İhsan Salman, şehrin her noktasında gaz olduğunu açıkladı. Salman, "Binaların emniyet açısından kontrol edilmesi gerekiyor. 60'a yakın personelimiz sahada kontrolleri sürdürüyor" dedi.

Vatandaşlardan Atila Ertuğrul da arızadan doğalgazın kesik olduğunu belirterek, "Sürmeligaz çalışanları gazı açtılar, doğalgaz geldi" diye konuştu.