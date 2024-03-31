Yozgat Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Yozgat Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe ilçe Oy Sonuçları Son Dakika

Yozgat Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

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31 Mart 2024 Yozgat yerel seçim sonuçları ve oy oranları anlık NTV Haber seçim canlı izle sayfasında olacak.



Yozgat'ta 22:48 itibarıyla son durum şöyle;



YENİDEN REFAH'ın adayı KAZIM ARSLAN %37.17 ile ilk sırada yer alıyor.



MHP'den ÖMER AÇIKEL ise %30.00 oy oranı ile yarışa 2. sırada devam ediyor.



AK PARTİ'den CELAL KÖSE ise oyların %27.40 gibi bir oranını almış durumda.



Yozgat İLÇE İLÇE 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI ANLIK VE CANLI NASIL TAKİP EDERİM?

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Öte yandan NTV sosyal medya hesaplarından Yozgat YSK seçim sonuçları anlık olarak dakika dakika paylaşılacak.