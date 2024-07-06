Yozgat'ta 1000 dekar buğday tarlası yandı

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesi Karayakup beldesi Terzili Mahallesi ile İnevi köyü arasındaki buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Yangın, kısa sürede diğer buğday tarlalarına da sıçradı.



Yangını görenlerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Sarıyaka, Doğankent ve Karayakup belediyeleri itfaiye ekiplerinin yanı sıra iş makineleri ve çiftçilerin traktörlerle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.



Yangında yaklaşık 1000 dekar buğday ekili alan zarar gördü.



Sarıkaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin hasar tespit çalışması sürüyor.