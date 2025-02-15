Yozgat'ta 3 firari hükümlü yakalandı

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.



Bu kapsamda haklarında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 4 yıl 2'şer ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.V. ve N.Ç. ile "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.E. yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.