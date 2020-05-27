Yozgat'ta bir mahalle karantinaya alındı

Ankara'dan 13 Mayıs'ta gelen iki kişinin testlerinin pozitif çıkması üzerine Çıraderesi Mahallesi'nin karantinaya alındığı açıklandı.

Anadolu Ajansı 27.05.2020 - 01:47

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Yozgat'ın Derbent köyü Çıraderesi mahallesi, yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, Çıraderesi Mahallesi'nin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığını bildirdi.

Dursun, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Mayıs'ta Ankara'dan Çıraderesi Mahallesi'ne gelen iki kişinin corona virüs testlerinin pozitif çıktığını söyledi.

Yapılan değerlendirme sonunda mahallenin ikinci bir emre kadar karantinaya alındığını ifade eden Yılmaz, "Mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı. Jandarma köy girişinde tedbir aldı" dedi.

Mahallede, cami hoparlöründen anons yapılarak karantina uygulamasının başladığı duyuruldu.

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