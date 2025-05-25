Yozgat'ta cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Yozgat'ta M.A.'nın kullandığı cip, Yerköy ilçesi Delice köyü mevkisinde P.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan B.D., D.D., A.D. ve N.A. yaralandı.



Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.