Yozgat'ta cip ile otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde, cip ile otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Yozgat'ta M.A.'nın kullandığı cip, Yerköy ilçesi Delice köyü mevkisinde P.Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan B.D., D.D., A.D. ve N.A. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yozgat Şehir Hastanesi ve Yerköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Yaralanma
- Trafik Kazası
- Yozgat