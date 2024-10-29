Yozgat'ta DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama

Yozgat'ta, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 2 zanlı tutuklandı.

Yozgat'ta DAEŞ operasyonu: 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü 'in eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, örgüt üyesi oldukları tespit edilen Suriye uyruklu M.A. ve M.E.'nin adreslerine, özel harekat polisi destekli operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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